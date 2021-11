Thiès / Bataille pour la mairie de Mont-Rolland: Le Ps et l’Apr s’affrontent

A l’image de plusieurs localités du pays, à Mont-Rolland, le Parti socialiste (Ps) et l’Alliance pour la République (Apr), tous les deux membres de Benno Bokk Yakaar (Bby), vont s’affronter pour les prochaines élections locales. Il s’agit du socialiste, Yves Lamine Ciss, choisi par la coalition pour défendre son fauteuil de la maire de Mont-Rolland et de l’Apériste, Me Antoine Mbengue, qui va aux Locales sous la bannière de Defar sa gox, la coalition du beau-frère du Président Macky Sall, Adama Faye.



Le maire sortant, qui a sonné la grande mobilisation, s’est félicité de ce choix qui témoigne de son bilan lors de cette mandature qui tire à sa fin, mais aussi de la «confiance renouvelée» du Secrétariat général du Ps et de la tête de file de la coalition Bby. Cependant, il regrette que Me Antoine Mbengue ait choisi de présenter une liste dissidente. « Nous préférions quand même que tous les membres de la coalition aillent ensemble aux élections. Mais comme il y a des dissidents, nous respectons leur choix, tout en les invitant à la sportivité et au fair-play. Je pense que ce n’est pas la peine d’aller dans l’invective. Faisons une campagne civilisée et que le meilleur gagne. Et je pense que le meilleur, c’est nous. Nous allons gagner en 2022 », a dit M. Ciss.



Pour sa part, Me Antoine Mbengue s’est félicité de « l’adhésion massive des populations mont-rollandaises à sa candidature ». Il dit : « Nous avons, des années durant, travaillé pour le développement de cette localité, et aujourd’hui qu’on va vers des élections, nous avons très humblement souhaité déposer notre candidature en compagnie des leaders de Rewmi, du Pds et des responsables de mouvements de la Société civile. Il ne s’agit pas de choisir un candidat mais de choisir un maire et Mont-Rolland a déjà choisi son maire. »



Même s’il n’a pas encore officiellement démarré sa campagne, l’avocat à la Cour a tout de même décliné les points saillants de ses priorités. « L’éducation est un des piliers que nous allons actionner. Et ce n’est pas de construire des classes ou des murs mais de faire en sorte que les élèves, de par leur apprentissage, soient des leviers de développement de cette commune demain. L’éducation nous y tenons et tenterons de faire mieux que ce qui a été fait ici. L’agriculture sera aussi au cœur de nos priorités. Et ceci, pour permettre aux Mont-rollandais d’avoir des terres pour cultiver. Donc, cela appelle la gestion transparente et saine du foncier », a assuré Me Mbengue.



En somme, le responsable apériste de cette commune du département de Tivaouane, promet d’agir sur tous les leviers « pour que chaque Mont-rollandais se sente concerné et épanoui ».









Le Quotidien