Thiès: Cinq proches du représentant du khalife général des mourides écroués

Cinq proches du représentant du khalife général des mourides à Thiès, Serigne Saliou Touré ont été placés sous mandat de dépôt, hier, jeudi soir. Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et désobéissance à l’autorité. Le journal L’As qui donne l’information précise qu’ils ont été arrêtés, suite à une plainte de Serigne Lakram Mbacké.



Pour rappel le 12 août dernier, le Khalife général des mourides, Serigne Mountakaha Mbacké l’avait envoyé à Thiès pour délivrer un message, portant sur la succession de Serigne Saliou Touré, jugé trop âgé pour s’acquitter de ses obligations, comme diriger les cinq prières à la mosquée mouride. Il n’avait pas terminé son discours. L’envoyé spécial de Touba a été interrompu par des huées et des jets de pierres.



Pis, sa maison sise à Médina Fall a été incendiée par les partisans de Serigne Saliou Touré. C’est la Police qui avait mis fin aux affrontements entre le camp de l’actuel représentant du khalife général des mourides à Thiès et celui qui était pressenti pour le remplacer.