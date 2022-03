Thiès: Collision entre un scooter et une moto Jakarta avec trois personnes à bord

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mars 2022 à 23:58

Ce jour 29 mars 2022, vers 20 heures, suite aux scènes de liesse, un accident mortel de la circulation routière est survenu sur l'avenue LSS, devant la banque Orabank. Une moto Jakarta qui avait trois personnes à bord, est entrée en collision avec un scooter sur lequel se trouvait un individu. Sous la violence du choc, le conducteur du scooter a été propulsé sur un car Ndiaga Ndiaye qui circulait sur la meme avenue. Celui-ci décédé sur le coup, est identifié comme Ibrahima Guèye, 25 ans, fils de Modou et Sokhna Guèye, domicilié à Mbour 1. L'accident a aussi occasionné trois blessés dont 2 graves. Leur identification en cours.



Le conducteur du car qui ne détenait pas de permis de conduire, a été placé en garde-à-vue et une enquete a été ouverte.

