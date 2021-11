Thiés: Huit tonnes de produits impropres à la consommation saisies

Huit tonnes de produits impropres à la consommation, d’une valeur de plus de 6 millions de francs Cfa, ont ainsi saisies par les brigades régionale et départementale d’Hygiène de Thiès. Ces produits impropres à la consommation, composés de sacs de farine, de boisson, de lait en poudre, de bouillons, de café, de pots de Gloria, de pots de mayonnaise, entre autres, ont été saisis au marché central de Thiès.



Des actions qui entrent dans le cadre du contrôle de l’hygiène des denrées alimentaires et du strict respect des bonnes pratiques d’hygiène de vente, nous dit "Rewmi". Il est recommandé aux consommateurs d’avoir le réflexe de vérifier la date de péremption avant l’achat d’un produit.



