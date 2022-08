Thiès: L'Inspection régionale du travail a réglé 5 conflits collectifs

L’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Thiès a enregistré 11 conflits collectifs de travail en 2021, dont les cinq ont été résolus, a indiqué mercredi Moustapha Sène, contrôleur dans ladite inspection. Sur les 11 conflits collectifs qui lui ont été soumis au cours de l’année 2021, 5 ont été réglés et 6 non réglés, a renseigné M. Sène dans sa communication, lors d’un panel à l’occasion des journées portes ouvertes de l’inspection régionale du travail. Prévue sur 48 heures, cette rencontre organisée en collaboration avec la GIZ (coopération allemande) est une occasion de vulgariser les missions et prérogatives de l’Inspection du travail. Le thème de ces journées est : «Pour une inspection du travail à l’écoute et au service des usagers», rapporte l’APS.



Jugeant énorme le chiffre de 11 conflits collectifs à l’échelle d’une région, M. Sène a insisté sur la nécessité de miser sur la prévention des conflits au sein des entreprises. En 2020, les conflits collectifs étaient au nombre de cinq, dont les trois avaient trouvé une solution au niveau de l’inspection du travail, a-t-il dit. Selon M. Sène, les 448 travailleurs concernés en 2021 par des ruptures à l’amiable, se sont partagé la somme de 407418 millions de FCFA. L’année précédente, ils étaient 273 travailleurs à avoir empoché 911103 millions FCFA au total, à l’issue de rupture à l’amiable avec leur employeur, grâce à la conciliation de l’inspection du travail. Les conflits individuels de travail étaient au nombre de 547 en 2021, dont 324 n’ont pas fait l’objet de conciliation et les 223 ont abouti à des conciliations totales. Les montants des transactions s’élevaient à 78 761 millions de FCFA.

L'As