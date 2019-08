Thiès: La Police Centrale arrête 5 personnes avec 2 millions en faux billets

Un réseau de faussaires vient d’être démantelé par les policiers du Commissariat centrale de Thiès. Ces délinquants financiers, au total de 5 personnes, avaient par devers eux, 2 080 000 FCfa en faux billets. Interpellées, ces personnes ont été présentées au parquet.



D’après la source, c’est dans la nuit du jeudi à vendredi qu’un individu du nom de M.M.S se serait présenté dans un point Orange money, sis au quartier Cité Senghor.



Ce dernier, a sollicité à la gérante de la boutique un dépôt de 190 000 FCfa de faux billets de 10 000 sur son compte Orange money. Mais, celle-ci, relevant la supercherie, a informé les hommes du commissaire Camara qui ont mis la main sur le délinquant financier. Interrogé, il a fini par avouer.



La Police Centrale a fait, suite à cette interpellation, une perquisition à Tivaouane, permettant de mettre la main sur M.L. Poursuivant, le reste de la bande, constituée de B.C, B.S et O.D, localisés à Dakar sont cueillis et conduits à Thiès pour les présenter au Procureur.



