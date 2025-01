Thiès : La commune de Touba Toul lance la construction d’un centre de santé secondaire

La commune de Touba Toul, dans la région de Thiès (ouest), a lancé mercredi, un projet de construction d’un centre de santé secondaire, d’une valeur estimée à 1,7 milliard de francs Cfa, a constaté l’APS.



‘’ Nous sommes rassemblés sur le site devant abriter le centre de santé secondaire de la commune de Touba Toul ", a souligné le maire de la localité, Ahmet Dièye, selon qui, ce centre de santé tant attendu par les populations de la commune, est une doléance qui date de plus de "50 ans".



‘ ’Le coût du projet est estimé à 1,7 milliard, pour une capacité, à terme de 55 lits au minimum et de 110 lits au maximum ", a-t-il précisé.



Selon lui, seule une partie du financement est disponible. De ce fait, “ la commune compte procéder étape par étape ”, dans la conduite de ces travaux qui devront durer 15 mois.



‘’ En attendant la participation et l’accompagnement effectif de l’Etat, les citoyens de la commune ont décidé de contribuer, pour avoir compris que le développement local n’a que deux piliers : les actions politiques et les initiatives citoyennes ", a-t-il affirmé.



Pour lui, il s’agit d’une initiative citoyenne importante.



Selon le maire Ameth Dièye, la commune de Touba Toul compte « huit postes de santé et une vingtaine de cases de santé, pour 98 villages et 22 hameaux, avec une population totale de 63 800 habitants ».



« Ce centre de santé , souligne-t-il, est une urgence pour les populations. C’est pourquoi, elles ont pris les devants, pour démarrer, en attendant, l’accompagnement et la participation de l’Etat du Sénégal .»













Aps