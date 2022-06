Thiès: La construction d’un nouveau marché aux poissons, lancée

D’un coût de 1,887 milliard de francs CFA, le marché aux poissons de Diassap, prévu sur une superficie de 4 hectares, devra être construit dans un délai de 12 mois, a-t-il précisé lors de la cérémonie.



Il a signalé que l’entreprise sénégalaise attributaire du marché a déjà reçu une avance pour le démarrage des travaux.



Des élus, dont le maire de Thiès Babacar Diop, l’administration, les maréyeurs et des ministres ont pris part à la rencontre.



Le futur marché sera doté d’un bloc administratif, de deux halles aux poissons pour la vente en gros et la vente au détail, d’une fabrique glace, d’une chambre froide, de deux parkings pour camions frigorifiques, de deux blocs sanitaires, d’un espace d’écaillage, de chambres d’hôtel, etc.



Il y sera aussi construit un bâtiment d’hébergement de deux étages comprenant des commodités d’hôtellerie et de restaurants.



D'après Aps, cette infrastructure annoncée comme devant être le marché le ’’plus moderne’’ du pays et de la sous-région, va résoudre les problèmes de salubrité, de sécurité et de mobilité urbaine dont souffrent les populations thiessoises, du fait de la localisation du marché au poisson au coeur de la ville, a dit Alioune Ndoye.



Il a rappelé que le projet est sur la table de son département depuis 20 ans.