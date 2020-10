Thiès: La section Saes décrète une grève de 48h

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020

Le mouvement d’humeur de la section du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) de l’Université de Thiès, ne faiblit pas. Les enseignants sont déterminés à faire accepter leur plateforme revendicative par le Recteur Ramatoulaye Diagne Mbengue, rapporte "L'As".



Les enseignants poursuivent leur grève. Ils ont décrété encore un mot d’ordre de grève de 48 heures renouvelables pour les 20 et 21 octobre, pour, disent-ils, faire face à l’obstination du recteur et du secrétaire général de l’université à ne pas mettre en œuvre les propositions de sortie de crise faites par la tutelle. En attendant qu’une solution soit trouvée, c’est l’année universitaire qui risque d’être hypothéquée.

