Thiès : Le Collectif « Sama Sa Ngoor » s’attaque à la publicité de boissons alcoolisées

Dimanche 4 Août 2019

Le Collectif « Sama sa Ngoor », constitué d’Imams et populations de Thiès s’attaque à la publicité de boissons alcoolisées. Ledit Collectif, à travers une pétition, a collecté en seulement, une semaine 4886 signatures. La pétition a été déposée auprès du Préfet de Thiès pour le retrait de ces panneaux publicitaires, contraires aux valeurs.



« Nous avons constaté dans la Commune de Thiès une inflation d’affiches publicitaires qui font la promotion de boissons alcoolisées. Nul ne doute que ces boissons sont nuisibles à la santé des populations, particulièrement, celle des jeunes qui constituent l’avenir de la Nation. Il convient de rappeler que l’Islam interdit formellement, l’usage de boisson alcoolisée », a expliqué ce membre du Collectif, Oustaz Malick Mboup sur les ondes de la Radio Sud FM.



Compte tenu du danger qui guette la population de Thiès avec cette menaçante campagne publicitaire, révèle-t-il, tous les chefs religieux consultés et populations ont mené une action concertée pour demander l’interdiction de toute affiche, faisant la promotion de ces boissons alcoolisées.



Leral



