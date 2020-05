Thiès : Le Conseil départemental décaisse 25 millions FCFA pour préparer la reprise des cours dans le département

Le Conseil Départemental de Thiès a mobilisé 25 millions de francs pour accompagner le secteur de l'éducation dans le processus de reprise des cours dans le département de Thiès. Dans un document que la rédaction de Leral, a reçu, il a été mentionné que des actions d’envergure sont en vue.

Il s'agit de:

Désinfection et désinsectisation : 3 millions

Confection de Masques: 10 millions

Achat de Lave-mains: 200 unités et 200 caisses de savon liquide: 7 millions

Achat de 100 thermoflash: 5 millions.

Soit un total de 25 millions de francs.



Ces dispositions prises par le Conseil Départemental de Thiès, indique-t-on davantage, « ont été partagées avec les inspecteurs en charge de l'enseignement dans les différentes circonscriptions de l'académie de Thiès lors d'une rencontre entre le Conseil Départemental de Thiès représentée par son 1er Vice-président Yankhoba Diatara et les inspecteurs de l'enseignement ».



