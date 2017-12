Thiès : Le Magal Annuel de Gade Yelle célébré le 06 Janvier 2018 La 59e édition du Magal de Gade Yelle sera célébrée le samedi 06 Janvier 2018. L’annonce a été faite par le comité d’organisation à l'issue d'une réunion à laquelle, le comité d’organisation et l’association Ansarou Gade Yelle ont procédé à l’évaluation des dispositions prises l’année dernière.



Le village de Gade Yelle fait partie de la nouvelle commune de Ngandiouf dans le Département de Tivaouane. La cité religieuse a été fondée par les Darmankos originaires des familles lansars de Médinatoul Mounawara La Mecque.



Situé à près de 80km de Thiès, le village de Gade-Yelle est profondément religieux et se trouve au cœur du Cayor. Les fondateurs ont tous fait acte d’allégeance à Serigne Touba.



L’actuel Khalife, Serigne Mourtada Amar conduira ce grand Magal annuel qui en est aujourd’hui à sa 59e édition et perpétue à merveille les œuvres de ses illustres prédécesseurs.



Le comité d’organisation en relation avec l’Association Ansarou Gade Yelle, sont à pied d’œuvre pour une bonne application des décisions issues des différentes réunions qui seront organisées avec l’ensemble des parties prenantes.



Des remerciements ont été formulés à l’endroit des autorités administratives pour les instructions données.



