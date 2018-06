Thiès: Le Pastef rejette les chiffres de Amadou Ba et indexe la "mauvaise volonté" de l'Etat Le parti "Pastef, Les patriotes" a organisé un panel samedi à Thiès sur les thèmes :«Quel viatique pour le patriote ? L’exemple de Thierno Souleymane Baal. Et « Le patriotisme et la souveraineté économique ». Occasion pour Biram Souley Diop, secrétaire exécutif et coordonnateur départemental de Pastef à Thiès de démentir le chiffres du ministre de l'Economie Amadou Bâ sur la dette intérieure. Regardez !

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juin 2018

thiesvision.com

