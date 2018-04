Thiès: Le fils de Serigne Mourtada Mbacké libéré

Après 24 heures passées à la Maison d’Arrêt et de Correction (Mac) de Thiès, Serigne Abdou Akim Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké a été finalement libéré.



Selon L'As, c’est hier dans la matinée qu’il est sorti de prison pour retrouver une foule de talibés et les membres de sa famille devant la Mac. Il avait été interpellé pour conduite sans permis, ni assurance avant d’être condamné à un mois de prison.



Son avocat avait interjeté appel avant d’introduire une demande de liberté provisoire. A sa sortie, les khassaïdes et le zikr ont fusé comme d’ailleurs durant tout le temps qu’il est resté en prison. Des tentes avaient même été dressées et les «berndé» (repas copieux) venaient de partout, créant du coup une ambiance de Magal dans les alentours de la prison