Thiès : Le maire Babacar Diop a lancé les travaux de réhabilitation de la « Place de France»

Le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la Place de France de Thiès, ce jeudi 6 juin 2024, par le maire de la Ville, a été une occasion pour Dr. Babacar Diop de partager sa vision sur ce projet ambitieux. Selon l’édile de la ville aux-deux-gares, la « Place de France», au cœur de Thiès, est un site emblématique.



Un espace que le projet de réhabilitation vise à transformer en « un jardin public exceptionnel et accessible à tous ». Dr. Babacar Diop envisage de changer le nom pour le donner à illustre fils de Thiès. « Nous envisageons un espace vert magnifiquement aménagé, où la nature et la modernité se rencontreront harmonieusement », confie-t-il, rapporte "Le Témoin".



Cet espace comprendra des allées piétonnes, des aires de jeux pour enfants, des zones de repos ombragées, ainsi qu’un monument sculpture, un monument aux morts et un jet d’eau. Toutes ces infrastructures seront conçues pour respecter l’environnement. Le coût total du projet s’élève à 325 millions FCfa, entièrement financés par la mairie de Thiès. Les travaux, qui débutent ce mois-ci, devraient s’achever en décembre prochain.



Selon le maire, cet investissement illustre l’engagement du Conseil de Ville à améliorer la qualité de vie des citoyens et à créer des espaces publics de haute qualité. En outre, le maire a révélé l’importance de la dimension démocratique de ce projet, entendu que ce jardin se veut « u n espace démocratique, un lieu où chaque citoyen, sans distinction, pourra venir et se sentir chez lui. L’accès au jardin sera gratuit, afin de garantir que tous les habitants puissent en profiter ».



La réhabilitation de la Place de France, selon Dr. Diop, résulte d’une concertation approfondie avec les habitants de Thiès. « Vos suggestions, vos idées et vos aspirations, ont été prises en compte dans la conception du projet », a-t-il affirmé. Il a remercié tous ceux qui ont contribué à sa conception et à sa mise en œuvre.