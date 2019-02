Thiès : Le meeting de Marième Faye Sall dispersé par une pluie de pierres

Le meeting que Marième Faye Sall était venue présider dans la cité du rail a été dispersé par des militants du parti Rewmi.



La première dame du Sénégal Marième Faye Sall était venue, à Thiès, pour présider le meeting de Mame Binta Diop au rond-point de l’hôpital régional en soutien au candidat Macky Sall. Arrivée plus tôt dans la cité du rail, Marième Faye Sall s’est retirée dans un hôtel de la place en attendant le démarrage de la manifestation.



Sur les coups de 18h30mn, quelques responsables de son entourage, accompagnés des organisateurs, se sont rendus au meeting pour voir si toutes les dispositions étaient prises pour qu’elle puisse venir sur les lieux. A peine arrivée, la mission d’éclaireurs sera reçue par une pluie de pierres que lançaient des militants du parti Rewmi qui sillonnaient, à travers une caravane orange, les rues de la commune de Thiès-Est.



Ce sera la débandade et le sauve qui peut. Les pierres pleuvaient de partout. Le bilan est sans appel. Plusieurs individus seront blessés et d’importants dégâts matériels enregistrés dans le camp de la mouvance présidentielle.



Mame Binta Diop, l’organisatrice du meeting de soutien à Marième Faye Sall en prélude de la Présidentielle de 2019, était dans tous ses états face à ces « attaques sauvages perpétrées par la caravane du maire de la commune de Thiès-Est, Pape Bassirou Diop, par ailleurs secrétaire national chargé de la Diaspora du parti Rewmi ». Elle a vertement accusé le camp d’Idrissa Seck d’avoir bombardé sa manifestation de projectiles surtout que ses agresseurs étaient à bord de véhicules à l’effigie de leur mentor. Mieux, ils arboraient des tee-shirts orange avec la photo de leur candidat.



Outrée par tant de violence et d’adversité, Marième Faye Sall retournera à Dakar sans jamais poser les pieds au meeting qui n’a pu se tenir.



Mame Fama GUEYE (Envoyée Spéciale à Thiès) igfm.sn

