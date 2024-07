Thiès : Le président Ma Diakhaté Niang et le mouvement « Alternative Citoyenne « And Sopi Thiès », quittent la plateforme Taxawu Sénégal C'est avec une profonde admiration et une gratitude immense, que le comité directeur du Mouvement And Sopi Thiès rend hommage au président Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal et de la coalition Khalifa Président.

Son leadership exemplaire a renforcé notre conviction en la possibilité d'un avenir meilleur, où chaque citoyen a sa place et où la dignité humaine est respectée. Bien que la dernière élection présidentielle n'ait pas abouti au résultat escompté, l’engagement, le dévouement et la vision du président Khalifa Sall, ont laissé une empreinte indélébile sur notre nation. Sa campagne a été marquée par un discours de vérité, d'intégrité et de courage. Le Mouvement And Sopi Thiès lui en est profondément reconnaissant.



Cependant, le Comité directeur du Mouvement And Sopi Thiès informe nos concitoyens, de la décision prise par le Mouvement, de se retirer de Taxawu Sénégal. Et par la même occasion, de la démission de son président, Ma Diakhaté Niang, de son poste de président de la Commission économie, finances et plan de la cellule des cadres de Taxawu Sénégal.



C'est avec un profond sens des responsabilités et un engagement inébranlable, que le Mouvement And Sopi Thiès réaffirme sa volonté de participer activement au débat démocratique de notre nation. Cette participation se veut constructive et respectueuse, guidée par la volonté de proposer des solutions concrètes aux défis que rencontre notre pays.



And Sopi Thiès croit fermement que la démocratie est le pilier sur lequel repose le progrès de notre société. À ce titre, dans le cadre d’une nouvelle organisation, il s’engage à formuler des propositions réalistes et pragmatiques, conçues pour améliorer la vie de chaque citoyen sénégalais. Les prochaines initiatives seront le fruit de consultations approfondies, d’analyses rigoureuses et d’un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes, pour constituer une véritable alternative à proposer à nos concitoyens.



Dans le cadre de cet engagement, le Mouvement tient à respecter scrupuleusement les institutions de notre république, garantes de notre stabilité et de notre cohésion nationale.



Par ailleurs, la défense des droits et des intérêts de nos concitoyens, restera au cœur de notre mission. Le Mouvement s’érigera en protecteurs des valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité. Avec ses partenaires, il s’engagera à être une voix forte et résolue contre toute forme d'injustice et à travailler sans relâche pour que chaque Sénégalais puisse vivre dans la dignité et le respect.



Nous vous invitons tous, à nous rejoindre dans cet effort collectif. Votre soutien, vos idées et votre participation active, sont essentiels pour que nous puissions atteindre nos objectifs communs. Ensemble, faisons vivre notre démocratie et faisons en sorte que notre pays continue de progresser dans la paix et la justice.



