Thiès : Luc Nicolaï boude son lit et dort sur une chaise pliante

Luc Nicolaï est plus que jamais déterminé à sortir de prison. Selon l’Observateur il a boudé son lit et s'est installé dans l'étroit couloir du dortoir carcéral où il posé une chaise pliante sur laquelle il passe ses nuits.



Le promoteur de lutte veut éviter ainsi tout contact avec ses codétenus pour ne pas choper le coronavirus. Il aurait exigé un régime spécial que l'administration pénitentiaire lui a refusé.



