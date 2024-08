Thiès / Meurtre du jeune Laurent Dasylva: Me Habib Vitin présente ses condoléances à la famille de la victime Le président du mouvement "Thiès d'Abord", a tenu à présenter ses condoléances à la famille du jeune Laurent Dasylva et aux membres de l'association des jeunes Manjack de Thiès, suite au décès de ce dernier dans une agression au couteau sis à la cité Ousmane Ngom.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2024 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

M. Vitin qui a exprimé sa profonde tristesse, a rappelé avoir reçu la veille de l'agression l'association des jeunes Manjack de Thiès dont la victime était membre et envoyé une délégation à leur soirée dansante en guise d'accompagnement.



Le président du mouvement " Thiès d'Abord", a invité les jeunes à savoir raison garder en évitant à l'avenir de se faire justice eux-mêmes afin de permettre aux FDS de faire leur travail. Il a également insisté sur la lancinante question relative à la liberté conditionnelle avec le placement sous bracelet électronique.



À l'en croire, il s'agit d'un système qui devrait être passé à la loupe pour une meilleure sélection des bénéficiaires. À noter que le jeune Laurent Dasylva a été tué par un multirécidiviste, libéré dernièrement et placé sous bracelet électronique...





