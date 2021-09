Thiès Nord / Ralliement: L'association des Maures soutient la candidature de Habib Niang Le président Habib Niang a reçu, ce samedi 4 Septembre 2021, l'association des Maures de la zone Nord ayant son siège sis à Diakhao Camp de Base.

La délégation était dirigée par leur président Khaly Fall et leur coordinateur Vieux Sy. A l'instar de toutes les associations de jeunes, de femmes qui sont dans la zone Nord. Les Maures aussi ont décidé de venir accompagner le président Habib Niang, responsable politique de l'Apr.

Cependant, ils ont, à l'unanimité, décidé de cheminer avec le président Habib Niang, en qui ils ont vu une autorité qui agit en conformité avec les principes de leur communauté. Après avoir étudié le profil de tous les leaders de la zone Nord, le profil qui les a convaincu de par sa détermination, son engagement socio-économique vis-à-vis des populations, c'est celui du responsable apériste Habib Niang. Ils ont décidé après mûre réflexion, avec tous leurs membres, de venir accompagner et soutenir monsieur Niang, mais surtout le hisser à la tête de la mairie de la zone Nord.



" Donc, quoi de plus normal, si l'on veut dévolopper sa communauté, que de s'alligner auprès de gens tel que le président Habib Niang qui, avec l'aide de ses partenaires, assiste et vient toujours en aide aux populations dans le besoin sans être Maire ".



Le président Habib Niang, après les avoir remerciés, les a appelés à un compagnonnage sincère, afin de " relever ensemble, main dans la main, les défits futurs pour un Thiès Nord émergent. Cela passe par un engagement sincère, car les élections locales c'est une affaire de quartier. Dès lors, si on veut gagner, il va falloir que tous ensemble, nous mettons la main à la pâte, pour qu'au soir du 23 Janvier 2022, nous puissions remporter haut la main la victoire.



Cependant, si on devait faire un choix, Je crois que ça doit être un choix mûrement réfléchi. Plusieurs candidatures sont annoncées, mais j'interpelle le président Macky Sall sur le choix des têtes de listes. Pour éviter le syndrome de 2014, le choix doit être mûrement réfléchi, en prenant en compte l'aspiration des populations, car après tout, ce sont elles qui vont dans les urnes ".



Pour finir, le président Habib Niang leur a exposé ses ambitions et projets pour la mairie de la zone Nord. Tout en restant derrière Son Excellence le Président Macky Sall, il dit ouvrir ses portes à quiconque veut le développement de Thiés, la zone Nord en particulier.



Après l'association des Maures, monsieur Habib Niang a reçu le président du GIE développement communautaire <NIAXX JARINU> Mor Lô, qui compte 6 000 membres. Tout comme les Maures, ils ont décidé de rallier pour apporter, eux aussi, leur soutien pour porter la candidature de Habib Niang pour la zone Nord.

