Thiès- Pour avoir violé un bébé de 1 an et demi : Youssou Dièye écope de 10 ans ferme

Dix (10) ans ferme ! Tel est le verdict de l'affaire de viol d'un bébé de 18 mois qui avait défrayé la chronique à Thiès, il y a deux ans, au quartier Randoulène.



Renvoyé devant la Chambre criminelle le 26 novembre 2018 par Arona Sène, juge d'instruction du 1er cabinet du Tribunal de grande instance (Tgi) de Thiès, Youssou Dièye né le 30 août 1979 à Thiès a été reconnu coupable des faits de viol sur mineure de moins de 13 ans, enlèvement de mineure avec fraude ou violence et pédophilie. Il a été condamné ce mardi 10 décembre 2019 à la peine maximale et à payer une amende de 15 millions de FCFA à la suite du jugement prononcé par le juge de ladite Chambre.



Pour rappel, le 17 mai 2017, Mamadou Moustapha Fall avait saisi le commissariat du 1er arrondissement de Thiès pour leur faire part de la disparition de sa fille, A.F, âgée d'un (1) an et demi. Des recherches menées dans le voisinage avaient permis de trouver l'enfant dans une maison abandonnée, avec des traces de sang et de sperme entre les jambes. Elle avait subi des actes de pénétration. « Évacuée à l'hôpital, Docteur Alexandre Ngom constatait le viol de la fille et avait procédé à une réfection du périnée et du vagin », a-t-on relevé dans le procès-verbal d'enquête préliminaire.



L’enquête ouverte avait permis l'arrestation de Youssou Dièye, présumé auteur des faits qui, lors de son arrestation, avait présenté une carte d’électeur appartenant à Malick Diop.

