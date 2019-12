Thiès : SIDIKI KABA inaugure plusieurs bâtiments à L’ENOA Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a inauguré jeudi plusieurs nouvelles infrastructures d’ordre pédagogique, administratif et d’hébergement pour le compte de l’Ecole nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès, a constaté l’APS.



Sidiki Kaba a inauguré notamment un nouveau bâtiment devant abriter le poste de commandement de l’école, un bâtiment pédagogique de deux salles de cours d’une capacité de 80 places au rez-de-chaussée, et six salles de 45 places à l’étage.



A cela, s’ajoutent deux bâtiments dortoirs d’une capacité totale de 106 places, pour les élèves-officiers. Ils portent à cinq les pavillons d’hébergement.



Enfin Sidiki Kaba, en compagnie de hauts responsables militaires dont le chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), Cheikh Guèye, du commandant de la zone militaire N°7, Maguette Ndiaye, a coupé le ruban à l’entrée du nouveau cercle mess de garnison de Thiès.



Il s’agit d’un hôtel en trois niveaux, avec des chambres, une piscine, une salle de sport et un restaurant.



Avec ces nouvelles infrastructures, la capacité d’accueil de l’école de formation militaire va plus que doubler, passant de 140 élèves-officiers actuellement à 300, a expliqué le colonel David Diawara, commandant de l’ENOA.



Sidiki Kaba a exprimé toute sa ‘’fierté’’ d’inaugurer ces ‘’importantes infrastructures qui participent à la modernisation de notre armée’’ et à créer les ‘’meilleures conditions’’ d’apprentissage, afin de ‘’mieux servir demain’’.



Pour lui, ces ‘’bijoux architecturaux’’ traduisent la ‘’montée en puissance de cette école dont le label est aujourd’hui reconnu en Afrique et dans le monde’’. Il n’a pas voulu révéler le coût des constructions.



Cette série d’inaugurations boucle la première phase d’un projet de ‘’transformation’’ de l’ENOA qui a démarré depuis le début de l’année 2019, a dit le colonel Diawara, ajoutant que le commandement envisage un sixième dortoir de 53 lits pour augmenter la capacité d’accueil.



Depuis 1981, l’ENOA a formé plus de 988 officiers, dont plus de 633 Sénégalais et des ressortissants de 19 pays africains amis.



Le CEMGA, le général Cheikh Guèye, a profité de ce séjour à Thiès pour faire ses adieux au Bataillon des blindés et signer le livre d’or.

