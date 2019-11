Thiès : Saisie de 660 kilogrammes de chanvre indien sur des charrettes (images) Dans la lutte contre le trafic de drogue, la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants a opéré une importante saisie de chanvre dans les régions de Thiès et de Kédougou, annonce dans un communiqué, la Direction des relations publiques de la police.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019 à 10:03 | | 0 commentaire(s)|

En effet, dans la nuit du 06 au 7 novembre 2019, la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès a effectué une saisie de 660 kilogrammes de chanvre indien à Nianning. Ladite drogue était convoyée par trois (03) charretiers qui ont été appréhendés.

A Kédougou, la Brigade régionale des stupéfiants a interpellé deux (02) individus à Moussala, département de Saraya, trouvés en possession d’un (01) kilogramme et dix (10) cornets de chanvre indien de type marron.

L’un des présumés trafiquants est réputé être un des barons du secteur de Moussala.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos