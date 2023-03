Thiès : Serigne Bara Diakhaté offre des consultations médicales gratuites à l’école Moda Kane L’école Moda Kane de la Cité Lamy (Thiès), l'un des plus grands centres de vote de Thiès, vient d’abriter des consultations médicales gratuites. C’est à l’initiative de Serigne Bara Diakhaté, Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier National Cheikh Mouhamadoul Khadim de Touba, responsables de l’Alliance pour la République (Apr) à Thiès. "L'As"

Selon lui, beaucoup de pathologies guettent les populations, d’où l’idée de l’organisation de ces consultations médicales gratuites, avec la présence de tous les spécialistes, notamment l’ORL, l’urologie, la pédiatrie, la gynécologie, les généralistes, etc., sans compter la possibilité de mise à disposition de médicaments.



D’après lui, des stratégies sont également mises en place pour assurer le suivi de certains cas. Il indique que cette démarche s’inscrit en droite ligne de la vision du Président Macky Sall, qui a tout fait pour offrir aux populations des soins rapprochés et de qualité.



A l’en croire, plusieurs paramètres font que les populations éprouvent d’énormes difficultés pour aller à la rencontre de spécialistes dans les hôpitaux, c’est pourquoi aussi cette activité est tenue pour les rapprocher de la prise en charge. Il a par ailleurs annoncé une opération chaque week-end, dénommée « Fac mag ñi », qui consistera à aller trouver les personnes âgées dans leurs familles, pour les prendre en charge.



