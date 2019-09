Thiès: Socé Diop Dione réclame plus de 2 milliards FCFA pour boucler les travaux de l'Ut et de l'Isep, qui vont accueillir les nouveaux bacheliers La Directrice générale de l'Agence de constructions des bâtiments et des édifices publics (Acbep), Socé Diop Dione et son équipe, ont procédé à une visite de terrain des chantiers de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel (Isep) et de l'Université de Thiès (Ut), pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Le coût total de la construction de ces édifices publics est estimé à 13 milliards francs Cfa soit, 7 milliards FCFA pour l'Isep et 6 milliards FCFA pour l’Ut.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019

Cependant, même si le chantier est achevé au niveau de l'Isep, il n’en reste pas moins la pose du mobilier. Quant à l'Ut, il reste encore des finitions pour pourvoir accueillir les nouveaux bacheliers avant le mois de décembre 2019. D'où l'appel du Dg, Socé Diop Dione, lancé en direction du ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo et de celui de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann.



"Nous voulons une rallonge budgétaire de plus de deux milliards FCfa du ministère de l'Enseignement supérieur et des Finances pour réceptionner l'Isep et les bâtiments de l'Ut avant le mois de décembre 2019", a plaidé Mme Socé Diop Dione.







