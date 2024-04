Thiès: Surpris par un voisin, Mor Sène avait ligoté sa femme avant de...

Une affaire rocambolesque a été jugée hier mercredi, devant le tribunal de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Un homme du nom de Mor Sène a été attrait devant la barre pour répondre aux chefs d’accusations de « tentative d’assassinat avec acte de torture et de barbarie ».



Les faits ont eu lieu en 2017, au village de Keur Madiaye. Mor Sène a été surpris par un voisin en train de commettre des sévices sur son épouse. En effet, il a ligoté sa femme avant d’introduire un tuyau dans ses parties intimes. Des traces de morsures et de brûlures ont été aussi retrouvés sur le corps de la dame, et de son enfant, après l’alerte lancée par un voisin.



Devant le juge, le mis en cause a rejeté les faits que le parquet juge constants. Le délibéré est attendu le 27 mai prochain, informe le journal Libération, repris par Rewmi.