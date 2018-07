Thiès-Tentative de suicide à la Mac: Les précisions de la Dap

C’est à travers un communiqué que la direction de l’Administration pénitentiaire a tenu à apporter ses précisions dans la tentative de suicide par immolation par le feu d’un détenu thiantacoune. Selon les termes du communiqué parvenu à la rédaction de Igfm, « l’information selon laquelle un détenu gréviste de la faim de la Maison d’arrêt et de correction de Thiès a essayé de s’immoler, est fausse et sans fondement. »



La Direction de l'Administration pénitentiaire du Sénégal précise qu’ « aucun détenu n’a été évacué à l’hôpital pour pour de tels agissements ».



Concernant le traitement de l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, « la Direction de l’Administration pénitentiaire constate pour le déplorer, une volonté manifeste de perturber par la pression médiatique, la sérénité qui prévaut à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès après l’annonce de la date d’examen de Ia demande de liberté provisoire, fixée le 20 juillet 2018 ».











IGFM