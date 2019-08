Thiès: Un ancien PCR arrêté pour tentative d’escroquerie foncière

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Août 2019 à 12:54

Pape Saliou Mbaye, ancien Président du conseil rural (Pcr) de Fandène et deux de ses collaborateurs, ont été arrêtés, il y a quelques jours. La nouvelle a été annoncée par Mame Gor Sylla, président de la Commission Jeunesse et Sports du Conseil municipal. Selon lui, Pape Saliou Mbaye et ses co-inculpés ont été arrêtés suite à une plainte du sous-préfet de Keur Mousseu, pour tentative de corruption dans le cadre d’une affaire foncière.



Mame Gor Sylla informe qu’ils ont proposé la somme d’un million de FCFA au sous-préfet, pour la régularisation des lettres d’attribution de parcelles et ce dernier a saisi la gendarmerie et le Procureur. Ce qui a débouché sur leur arrestation.



Mame Gor Sylla accuse des personnes malintentionnées de vouloir trouver des soubassements politiques à cette affaire, note le quotidien L’AS.

