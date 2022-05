Thiès / Un garçon de 8 ans a failli être égorgé : Son présumé bourreau arrêté en tentant d'agresser une...autre fille Cireur de son état, il se nomme Aliou Diallo, né le 3 juin 2001 à Oudalaye, dans le Fouta. Il est en garde-à-vue au Commissariat du premier arrondissement de Thiès, pour tentative de meurtre et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 30 jours, commis sur un mineur de moins de 15 ans.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Mai 2022 à 01:32 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de l’affaire de l’agression perpétrée contre le jeune élève Mouhamed Lamine Aïdara, âgé de 8 ans et qui a failli être égorgé par son bourreau, le 23 avril 2022, vers 12 heures, au quartier Darou Salam de Thiès.



Ses cris avaient ameuté le voisinage et le mis en cause avait pu prendre la poudre d’escampette, après lui avoir porté des coups de couteau à l’épaule droite, au thorax et au cou, avant de lui intimer l’ordre de s’allonger aux fins de l’égorger.



L’enquête ouverte par la police vient de porter ses fruits, car le présumé bourreau a été arrêté ce vendredi 6 mai 2022, aux environs de 18 heures 30, sur les mêmes lieux. Et c’est une planque qui a permis aux hommes en kaki de l’arrêter, après qu’il a tenté de s’en prendre à une fille.



Au moment de son arrestation, il était en état d’ébriété et il a finalement avoué les faits.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook