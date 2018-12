Thiès : Un militaire arrêté pour avoir diffusé un sextape de son ex sur un site pornographique

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Eugène D., un militaire en service à la base de Thiès a été arrêté et placé en détention à la maison d’arrêt de Thiès. Il est accusé d’avoir diffusé la vidéo nue de son ex copine sur un site internet pornographique sénégalais.



Libération raconte qu’il y a quelques jours, le site en question avait mis en ligne une vidéo d’une femme habillée d’un treillis militaire en train de se déshabiller. En face d’elle, on devinait un homme qu'on ne voit pas dans la vidéo, échanger avec elle des propos salaces.



La dame est présentée par le site pornographique comme une militaire. Il n'en est rien. Car, la dame avait porté la tenue d’Eugène D. Et, l’enquête menée par la brigade de recherche de Thiès a établi qu’il s’agissait d’un odieux chantage.



Que s’est-t-il passé ?



Augène D. et la dame filait un parfait comme le témoigne la vidéo. Un jour la dame a décidé de rompre cette relation. L’amant lui oppose un niet catégorique et menace de diffuser sur internet la vidéo nue d’elle. Finalement, il est passé à l’acte lorsque la dame a campé sur sa décision.



Arrêté par la brigade de gendarmerie de Thiès, le mis en cause qui risque la radiation si les faits se confirment, a été écroué. Et ce vendredi qu’il sera jugé devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès.



Sauf qu’il ne sera pas le seul à la barre puisqu’il y a une autre affaire dans l’affaire. Makhtar S., un proche d’Eugène D. avait voulu se faire de l’argent sur cette affaire. Il menaçait de dénoncer si ce dernier ne lui faisait pas des versements réguliers d’argent. Il a été écroué pour tentative d’extorsion de fond et sera jugé le même jour.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos