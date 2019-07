Thiès – Un nouveau-né découvert dans une maison en construction depuis 20 heurespar Bathie Ndiaye

n bébé de sexe masculin a été abandonné au quartier randoulène dans une maison inachevée et délabrée. Les lieux étaient sinistres et pleines d’ordures. Le nouveau-né était étroitement enveloppé dans un sachet en plastique noir, preuve d’une volonté manifeste de l’asphyxier.



Il était encore relié à son cordon ombilical avec à ses cotés, le placenta et des traces de sang sur ses couches de fortune ; constats irréfutables que sa mère avait accouché sur les lieux, probablement vers l’aube. Le bébé n’a été cependant découvert que vers 11 heures du matin. En tout cas, c’est ce qui ressort du témoignage d’un homme qui fit la découverte macabre.



L’homme avait été interpellé par sa petite sœur qui soutenait avoir entendu les pleurs effrénés d’un enfant dans une maison voisine abandonnée. La nouvelle de ce bébé dont personne ne connait la mère se répandait comme une traînée de poudre, selon Thies infos.

