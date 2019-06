Thiès: Une "Karimiste" arrêtée pour « proxénétisme et incitation à la débauche » Sophie Coumba Ciss, responsable de la Génération du Concret, l’ancien mouvement politique de Karim Wade, séjourne depuis 72 heures à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt, pour « proxénétisme et incitation à la débauche ».

Selon les informations de L’Observateur, Sophie Coumba Ciss a été arrêtée lors d’un contrôle de routine de la police dans son auberge sur la route de Mont Rolland. En effet, un nommé Babacar Ndiaye, 24 ans, y a été surpris en train de batifoler avec une mineure de 15 ans.



Sur ces entrefaites, M. Ndiaye , parente de la fillette s’est constituée partie civile en portant plainte contre le garçon, pour viol, pédophilie et détournement de mineure. Et, Sophie Coumba Ciss, pour « proxénétisme et incitation à la débauche ».



Tous les deux ont été présentés aux juges du tribunal de Grande instance de Thiès, mais à la suite d’une exception soulevée par l’un des avocats, l’affaire a été renvoyée à une date ultérieure.

