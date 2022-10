Thiès: Youssou Ndour parrain de l'agenda culturel 2022-2023 Dans le cadre de son programme culturel de cette année, la mairie de ville compte jouer pleinement son rôle face aux enjeux de développement social et économique, liés aux arts, à la culture et à la créativité. La star planétaire, Youssou Ndour a été choisie parrain de cet agenda culturel 2022-2023.

Selon le maire, le Docteur Babacar Diop, "c'est un rendez-vous pour tous les acteurs culturels". Il a également saisi l'occasion pour rappeler les défis qu'il faut relever pour faire de Thiès une ville culturelle. "Thiès doit être plus que jamais une ville culturelle, de convivialité, et de solidarité. La culture c'est le rapport à l'autre. Et c'est ce qui nous rassemble. Pendant un an donc, Thiès va vivre au rythme de la culture".



" L'objectif de ce programme culturel est de montrer les enjeux de développement social et économique, liés aux arts, à la culture et à la créativité à Thiès. Par l'offre et la demande, la création artistique, avec les ventes, les taxes, les impôts, les frais touristiques, intègrent le système économique et participent à la production locale. Les expositions d'arts visuels contemporains, les rencontres littéraires, les concerts, le salon du livre de la jeunesse, le festival International des films francophones de Thiès, la production théâtrale, la formation aux métiers de l'artisanat, les cultures urbaines, etc... génèrent tous une activité économique, créent des emplois et contribuent au bien - être des communautés et à un développement durable. La vitalité artistique répond à une vitalité économique. Le Dr Babacar Diop compte tout faire pour l'avancement de la culture Thiessoise."



Par ce programme donc très riche et varié, fait par des Thiessois pour les Thiessois, la ville de Thiès veut favoriser l'accès de tous à l'art et à la culture, sous toutes leurs formes : les arts du spectacle vivant (théâtre, danse, conte etc.). Les arts visuels (la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art numérique, les arts décoratifs, etc.), la musique, mais aussi nos traditions culturelles entre autres", a-t-il soutenu.



Selon lui, tous ces secteurs d'activités participent au développement et doivent être valorisés. Il a également tenu à magnifier le rôle joué par les partenaires et acteurs nationaux et internationaux pour la réussite de l'événement.

