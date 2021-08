Thiès-course à la mairie de Notto Diobass : BBY contre la candidature «autoproclamée» de Alioune Sarr La déclaration de candidature de Alioune Sarr pour un autre mandat à la mairie de Notto Diobass n’engage que lui. C’est la précision faite par le Socialiste et responsable communal de Bby, Louis Thomas Ciss, qui parle «d’une entreprise strictement personnelle ». Le Quotidien

Alioune Sarr a déclaré sa candidature à sa propre succession. Mais le maire sortant de Notto Diobass le pourra pas compter, pour le moment, sur certains de ses camarades de Benno bokk yaakaar.



«La coalition de la grande majorité présidentielle de Notto Diobass informe l’opinion que les déclarations du maire Alioune Sarr, faisant de lui le candidat choisi par le Bby, relèvent d’une entreprise strictement personnelle et n’engagent aucunement notre coalition», a dit le coordonnateur communal du Parti socialiste, Louis Thomas Ciss.



En Assemblée générale lundi dernier, à Notto, la coalition présidentielle a vivement dénoncé «la gestion solitaire et partisane» du coordonnateur de la coalition qui a fini de promouvoir l’incompétence à la place du mérite».

M. Ciss s’est surtout offusqué du «manque de considération notoire» du ministre-maire envers ses collaborateurs depuis fort longtemps » pour avoir «mis à l’écart certains pionniers».



Pour BBY de Notto, le responsable de l’Afp qui s’est récemment «autoproclamé candidat de la coalition» a commis une «forfaiture aux antipodes de la démocratie». Louis Thomas Ciss et ses camarades condamnent «les déclarations du maire qui n’honorent pas les alliés sûrs du Président Macky Sall à Notto Diobass».



Il ajoute : «Ce sont des alliés qui épousent la volonté de Macky Sall de privilégier une large et inclusive concertation en vue de choisir un candidat consensuel qui prendra en compte la volonté inébranlable du changement souhaité par les populations diobassoises.»



Sur ce, il invite la jeunesse locale à s’approprier ce combat et ces idéaux pour impulser une nouvelle dynamique de développement participatif et inclusif du terroir. «Désormais, la jeunesse ne doit plus être reléguée à l’avenir. Elle doit dès à présent imprimer la marche à suivre pour sa communauté», a dit M. Ciss. Par ailleurs, Bby a invité tous les jeunes Diobassois non-encore inscrits sur le fichier électoral à le faire dans les meilleurs délais.

Le Quotidien



