Thiès, épicentre des lettres : ouverture magistrale de la 7ᵉ édition du Salon International du Livre**

Du 10 au 12 avril 2025, la ville de Thiès, berceau ferroviaire du Sénégal, s’est muée en capitale des lettres et des savoirs, à l’occasion de la septième édition du Salon International du Livre de Thiès (SILT). Ce rendez-vous devenu, au fil des années, une instance incontournable du calendrier littéraire national, a été inauguré dans une atmosphère empreinte de gravité intellectuelle et de ferveur culturelle.



La cérémonie d’ouverture, tenue le 10 avril, a réuni un aréopage de personnalités éminentes issues des sphères académiques, institutionnelles et littéraires. Le recteur Ibrahima Thioub, parrain de cette édition, y a notamment marqué les esprits par une intervention d’une rare profondeur. Le parrain a brillamment articulé son allocution autour de la thématique du Salon, *« L’écriture mémorielle : des vérités à la réconciliation »*, en en déployant toute la densité conceptuelle et les implications sociales avec une remarquable acuité.



Aux côtés de ce dernier, le Professeur Bakary Sarr, Secrétaire d’État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, entouré de son cabinet, a réaffirmé la volonté de l’État de faire du livre un vecteur privilégié de transmission des connaissances et de consolidation de l’identité collective. Le maire de la ville, Dr. Babacar Diop, a, quant à lui, salué la pérennité de cette manifestation, qui inscrit la cité du rail dans une dynamique de rayonnement intellectuel durable. Le Directeur du Livre et de la Promotion de la Lecture publique, M. Ibrahima Lo, a pour sa part salué l’engagement des acteurs du secteur éditorial et la vitalité de la scène littéraire sénégalaise.



L’ouverture officielle a également été rehaussée par la présence de Sokhna Aminata Fall, Miss Littérature 2025, incarnation d’une jeunesse soucieuse de culture et porteuse d’espoir. De nombreux écrivains, éditeurs, enseignants, élèves et passionnés de lecture ont pris part à cet instant inaugural chargé de symboles.



La cérémonie protocolaire a été suivie d’une visite guidée, d’abord au pied de la statue de Lat Dior, figure tutélaire de la résistance nationale, puis à travers les allées des stands dressés par les maisons d’édition, offrant un panorama de la production littéraire contemporaine sénégalaise et africaine.



L’après-midi a été marqué par un temps fort intellectuel : un panel sur le thème central de cette édition, « L’écriture mémorielle : des vérités à la réconciliation ». Animée avec brio par le journaliste littéraire Pape Alioune Sarr, la discussion a réuni un trio prestigieux : la professeure André Marie Diagne, le critique littéraire Khalifa Touré et la professeure d’histoire Penda Mbow. Ensemble, ils ont interrogé le rôle de l’écriture dans la transmission des mémoires collectives, la reconnaissance des douleurs passées et la construction de ponts entre générations et communautés.



Le SILT 2025, dont les assises se poursuivront jusqu’au 12 avril, se déploie ainsi comme un espace fécond de dialogues, de rencontres et de circulation des savoirs. Plus qu’un simple salon, il incarne une véritable agora contemporaine, où la mémoire, l’esthétique et l’engagement se conjuguent pour bâtir les imaginaires futurs d’un Sénégal lettré et conscient de son héritage.





Babacar Korjo Ndiaye

The post Thiès, épicentre des lettres : ouverture magistrale de la 7ᵉ édition du Salon International du Livre** first appeared on Le Témoin.

