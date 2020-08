Thiès : l’Ocrtis saisit 70 kg de drogue et interpelle 3 caïds

A. Ba, Y. Diop et S. Dione ont du souci à se faire pour avoir été pris la main dans le sac en train de s’adonner au trafic de drogue. Tous les trois ont été interpellés par les éléments de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis). Avec la fête de l’Assomption, les trafiquants de drogue ont voulu faire fructifier leurs affaires. Malheureusement pour eux, ils ont fait les frais de leur témérité, puisqu’ils ont été mis aux arrêts.



Ayant reçu des informations sur les activités délictuelles de trois personnes présentées comme des caïds notoires dans la zone,les éléments de la brigade des stupéfiants de Saly ont mis en filature les trafiquants. Grâce au concours d’une équipe venue de la capitale du Rail, la brigade de Saly a réussi à mettre le grappin sur A. Ba et Y. Diop. Ces deux trafiquants, tous récidivistes, sont interpellés le 15 août (jour de l’Assomption) et conduits au Commissariat pour les besoin de l’enquête. Durant l’interrogatoire, les deux personnes qui étaient en possession de 42,5 kg ont reconnu sans ambages les faits. Sur la base de ces aveux, ils ont été déférés hier au parquet.



Dans la commune de Mbour, plus précisément dans le quartier de Mballing, un autre trafiquant a été alpagué le lendemain, dimanche 16 août. Il était en possession de 27,5 kg de chanvre indien. Répondant au nom de S. Dione, il est connu par les services de la Police comme étant l’un des plus grands trafiquants de drogue à Mbour. Il est parvenu, à plusieurs reprises, à passer entre les mailles des filets des policiers. Placé en garde à vue au terme de son interrogatoire, S. Dione sera présenté au Procureur aujourd’hui.

