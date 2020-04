Thiès: les forces de l’ordre arrêtent un marchand ambulant confiné, en fuite Encore un confiné qui tente de s’évader. Cette fois, c’est à Thiès qu'un marchand ambulant mis en quarantaine dans un hôtel, a essayé de s’échapper après avoir été mis en isolement, parce que suspecté du Covid-19. Le bonhomme qui fait partie des trois marchands ambulants qui avaient quitté Touba, en cette période d’état d'urgence, pour Thiès, a été arrêté par les forces et remis en isolement. C’est la semaine dernière que lui et ses deux autres camarades, ont été interpellés.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Avril 2020 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos