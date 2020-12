Thiès : malgré la vague de critiques suite à sa nomination à la tête du CESE, Idrissa Seck toujours populaire Idrissa Seck conserve apparemment sa cote de popularité dans sa ville Incroyable mais vrai, Idrissa Seck demeure toujours extrêmement populaire dans sa bonne ville de Thiès ! Ce malgré son ralliement — son retour plutôt — à la majorité présidentielle qui s’est traduite par sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese), l’une des institutions les plus prestigieuses de notre pays.

Beaucoup de gens pensaient que l’ancien Premier ministre allait perdre des plumes, en termes de popularité, dans ce ralliement vu qu’il s’était inscrit depuis 2013 dans une posture d’opposition radicale, révèle « Le Témoin »

Il n’en est rien apparemment auprès des habitants de la ville-aux-deux-gares auprès de qui le leader de Rewmi a toujours la côte.



A tout le moins auprès de la classe politique thiessoise qui, dans un bel élan, salue la décision d’Idrissa Seck de travailler avec le président de la République. « Cette décision (Ndlr, de rallier le camp présidentiel) est loin de nous surprendre, de nous faire mal », confient nombre de Thiessois.



