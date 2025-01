Thiès : troisième jour de cessation des activités pédagogiques à l’UIDT pour réclamer l’achèvement des chantiers APS – La Conférence des amicales d’étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) est à son troisième jour de cessation des activités pédagogiques, un mot d’ordre qu’elle observe depuis mercredi, pour appeler le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à respecter son engagement d’achever les infrastructures sur le campus universitaire.

« Depuis hier (mercredi), nous ne faisons pas cours, nous avons décrété 72 heures de cessation d’activités pédagogiques et le principal problème qui est à l’origine de cette situation, c’est l’achèvement de la construction du nouveau restaurant et le nouveau service médical », a dit Adama Sow Kébé, président de la Conférence des amicales d’étudiants de l’UIDT.



« Un séminaire s’est tenu à Saly au mois de mai dernier, où le ministre avait pris des engagements, afin que le calendrier académique puisse être stabilisé », a rappelé M. Kébé.

Parmi ces mesures qu’il avait annoncées, figurait également l’accompagnement des universités en infrastructures, tant pédagogiques que sociales.



Selon lui, ces engagements « délimités dans le temps », consistaient, d’abord à, accompagner les universités à la rentrée du mois d’octobre, ‘’chose qui n’a pas été faite ».

« Nous, en tant qu’étudiant, avons été reçus le 26 septembre au ministère et les engagements avaient été réitérés par le ministre », a ajouté le président de la Conférence des amicales d’étudiants de l’UIDT.



Adama Sow Kébé relève que le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’était engagé à décréter un plan d’urgence pour l’enseignement supérieur.

‘’Certes, nous sommes, en principe, dans l’année académique 2024-2025 depuis le mois d’octobre, mais certains sont toujours en 2023-2024″, a-t-il poursuivi, tout en admettant que « l’État fait des efforts pour qu’on entre dans les années normales’’.



Le dirigeant de la structure estudiantine n’a pas manqué de demander aux autorités « d’ accélérer les travaux au campus social de l’UIDT ».

Il annonce que 1.494 nouveaux bacheliers seront accueillis à l’UIDT, dimanche prochain. Un effectif qui, ajouté au nombre d’étudiants déjà présents à l’université, posera « forcément des problèmes, aussi bien sur le plan de l’hébergement que de la restauration », a-t-il alerté.



Interpellé par l’APS sur ce mouvement d’humeur, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès (CROUS-T), Serigne Mbackè Lô, a affirmé avoir reçu mercredi les étudiants pour une large discussion sur leur mot d’ordre.

« Le mot [d’ordre] concerne principalement le retard constaté dans la livraison des chantiers, ce sont les pavillons de 1.000 lits et un restaurant de 1.000 places assises », a rapporté le directeur du CROUS-T.



M. Lô a toutefois précisé que ces chantiers ne sont pas les seuls qui sont entrepris par l’État du Sénégal. ‘’Ce sont des chantiers globaux qui concernent pratiquement l’ensemble des universités du Sénégal et le retard n’est pas seulement observé à Thiès’’, a-t-il relevé.



Il souligne d’ailleurs que les chantiers de Thiès sont « les plus en avance ».

« Nous comprenons les étudiants, parce que nous connaissons ce qu’ils sont en train de vivre par rapport à l’insuffisance des places en termes d’hébergement », dit-il.

Serigne Mbacké Lô a dit « essayé autant que possible de leur faire comprendre que la solution n’est pas à (son) niveau, et qu’elle ne relève pas de sa prérogative ».



Ces chantiers sont en train d’être suivis par l’État du Sénégal, a-t-il précisé.



« Le chantier spécifique de Thiès est à un niveau de 90%. Ce qui reste, c’est pratiquement l’installation des équipements, (dont) une bonne partie est déjà sur place », a-t-il rassuré.



Selon lui, les équipements des autres universités concernées par des travaux similaires, ont été stockés à Thiès. Leur acheminement vers leurs destinataires a démarré la semaine dernière, a-t-il dit.



Le directeur du CROUS-T a informé que la structure qu’il dirige a engagé, sur fonds propres, des travaux pour doubler la capacité d’accueil du restaurant universitaire.



