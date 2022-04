Thiès: un arbitre infirmier sauve d'une mort certaine un joueur qui a failli avaler sa langue Du baume au coeur pour le corps médical qui traverse des moments sombres après le décès de Astou Sokhna à Louga dont la responsabilité leur est incombée. En effet, ce samedi, à Thiès, un infirmier et qui est arbitre a sauvé un joueur qui a failli avaler sa langue, ce qui est synonyme d'une mort certaine.

L'arbitre Omar Fall de la Scra de Thiès a sauvé la vie d'un joueur qui avait avalé sa langue lors du match de préliminaire de coupe du Sénégal entre environnement / Cneps .



Il a fait preuve de courage et de professionnalisme durant plus de 7 minutes pour réanimer le joueur de environnement foot Bravo a lui et au delà de lui tous les arbitres du Sénégal.



Pour rappel, le corps médical a été malmené ces derniers jours, après la mort de Astou Sokhna à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga le 1er avril dernier.

