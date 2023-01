Thilogne : L’autre version sur la mort de l'hippopotame tueur d'un vieillard

Selon des informations de "Bés bi", l’animal, en provenance de la rivière du Walo, s’est perdu dans sa course avant de déboucher dans les rues du village. Affolés par la scène, les quelques habitants qui circulaient dans les parages, ont apeuré l’hippopotame par un sauve-qui-peut général.



Dans sa course, la bête sauvage tombe sur un vieux qu’elle renverse. Affalé sur le sol, il reçoit plusieurs coups de l’animal ponctués par des déchirures sanglantes.



Dans la foulée de l’attaque, les habitants des villages, finalement résolus à chasser l’hippopotame, ont fait appel à des chiens pour se lancer à ses trousses. Une course-poursuite est ainsi engagée contre la bête jusqu’aux confins du village, où elle s’est retrouvée encerclée par les chiens et la cohorte d’hommes.



Touché par une vingtaine de coups, en vain, l’hippopotame ne succombera qu’à la suite d’une rude implication des jeunes. Par la suite, les éléments de la brigade des Agnam ont effectué le transport sur les lieux pour dresser le constat. Acheminé à l’hôpital, le vieillard a rendu l’âme. Laissant toute une contrée dans la consternation.











Bes bi