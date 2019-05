Thione Seck pas encore tiré d’affaire: Le Procureur interjette appel Thione Seck n’en a pas fini avec la justice. Et pour cause, le procureur Seydina Oumar Diallo a déposé un acte d'appel du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Dakar qui a relaxé le chanteur et Alaye Djité, selon "L’Observateur".

En effet, note le journal, si Thione Seck clame son innocence, la décision rendue par le juge ne dit pas que le leader de Raam Daan est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés. Le verdict du juge ne concerne que la forme, c'est-à-dire la mise en place de l'affaire.



En clair, le juge a condamné la violation des droits de la défense, mais n'a pas statué sur les faits. C'est dire que l'implication de Thione Seck dans l'affaire des faux billets n'est pas encore vidée par le tribunal.

