Thomas Tuchel est officiellement le nouvel entraîneur du PSG

C'était quasiment sûr, c'est désormais officiel : le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, sera entraîné la saison prochaine par Thomas Tuchel (44 ans), un technicien allemand «adepte d'un football offensif et dynamique», vante le club dans un communiqué publié lundi.



A la tête du Borussia Dortmund entre 2015 et 2017, club avec lequel il a gagné plus de 70% de ses rencontres et auquel il a offert une Coupe d'Allemagne (2017), Tuchel, souvent décrit comme un génie tactique, va désormais devoir relever un nouveau challenge à la tête du club Parisien.



«C'est avec beaucoup de joie, de fierté et d'ambition que je rejoins ce grand club du football mondial qu'est le Paris Saint-Germain, a réagi Tuchel. Je suis impatient de travailler avec tous ces grands joueurs (dont Neymar, qu'il a rencontré dimanche soir), qui figurent tous parmi les meilleurs de la planète. Avec mon staff, nous allons tout faire pour aider l'équipe à repousser ses limites, jusqu'au plus haut niveau international. Il y a un potentiel extraordinaire à Paris et c'est le challenge le plus enthousiasmant qui s'est présenté à moi.»



«Un goût affirmé pour un jeu porté vers l'avant»



Anciennement passé à Mayence (2009-2014), modeste club de Bundesliga qu'il avait mené aux portes de l'Europe 2011, Tuchel est suivi depuis l'hiver dernier par les plus grands clubs européens - Chelsea, Arsenal notamment. C'est finalement Paris qui s'offrira cet imprévisible cerveau du football, aux compositions d'équipe et aux schémas difficiles à anticiper.



«Thomas est l'un des entraîneurs européens les plus compétitifs à avoir émergé au plus haut niveau, ces dernières années, a souligné Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Il est fortement imprégné des principes spectaculaires et efficaces qui ont toujours nourri la force du football allemand. Sa personnalité ambitieuse, son goût affirmé pour un jeu porté vers l'avant et sa force de caractère s'inscrivent dans le style que nous avons toujours entendu donner au club.»











L'Équipe