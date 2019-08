Ticad: Macky Sall rassuré par le partenariat avec le Japon

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé ce jeudi, la session de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad). Une occasion pour mesurer la quintessence du partenariat avec le Japon.



« Honoré », le président de la République du Sénégal l’a été. Cela, après avoir dirigé la session de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad). Cette rencontre entre l’Afrique et le Japon.



Attentes



Au sortir de ladite session, le locataire du Palais de Roume n’a pu s’empêcher de dévoiler – encore – ses attentes par rapport à la Ticad. « Pour être efficace, le partenariat avec le Japon doit venir renforcer nos politiques économiques, créatrices d’emplois et d’avenir« , a écrit Macky Sall sur sa page facebook.

