TikTok accusé d'aggraver les problèmes de santé mentale chez les jeunes selon un rapport d'Amnesty

TikTok est confronté à des allégations selon lesquelles il encouragerait des idées suicidaires chez les enfants et les adolescents. L'ONG Amnesty International a publié un double rapport pointant du doigt les conséquences néfastes de l'algorithme du réseau social chinois pour ses utilisateurs les plus vulnérables.



Le réseau social TikTok est célèbre pour ses centaines de milliers de vidéos de danses et de défis créatifs, qui sont divertissants et addictifs. Cependant, TikTok contient également des vidéos abordant des thèmes de tristesse et de désespoir.



L'influenceuse EnjoyPhoenix a récemment souligné ce problème dans son podcast : "Sur TikTok, j'ai vu quelque chose qui m’a choquée, c’est la manière de romantiser le fait d’être en dépression, de prendre des médicaments, ou encore des antidépresseurs."



Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que, une fois qu'un adolescent ou un enfant a montré un intérêt pour ce type de contenu, il en est exposé de plus en plus. C'est ce que dénonce Amnesty International dans son rapport.



Katia Roux, chargée de plaidoyer technologie et droits humains au sein de la branche française de l'ONG, explique : "Le système de TikTok n’a pas été conçu pour produire une spirale de contenus dépressifs, mais en réalité, si des utilisateurs montrent un intérêt pour un contenu lié à la santé mentale, c’est précisément à ce type de contenus que le système va les associer pour les garder en ligne le plus longtemps possible. En parallèle, cela génère des revenus publicitaires grâce à la publicité ciblée en ligne."



Amnesty International appelle donc l'entreprise chinoise à revoir son modèle afin de ne plus exposer les enfants à de tels contenus. L'ONG plaide également en faveur de mesures gouvernementales strictes pour interdire la publicité en ligne ciblée et la collecte de données sur les mineurs.