Tirage Coupe du monde : quel sera le "groupe de la mort" ?

La tension monte à deux jours du tirage au sort du Mondial de football, prévu ce vendredi 18 heures à Moscou (Russie) soit 15 heures GMT. Chacun des 32 pays qualifiés croise les doigts pour que les adversaires proposés au premier tour lui permettent d'envisager d'aller plus loin dans la compétition et pour éviter la fameux "groupe de la mort".



Au regard des chapeaux constitués par la FIFA, le tirage pourrait en effet proposer des poules particulièrement relevées, par exemple Brésil/Espagne/Suède/Maroc, Allemagne/Angleterre/Costa Rica/Nigeria, ou encore Argentine/Uruguay/Danemark/Serbie... et la France n'est pas non plus à l'abri malgré son statut de tête de série.



La FIFA a vu les choses en grand pour cette cérémonie puisque c'est la salle de concert du Palais d'Etat du Kremlin qui sera réquisitionnée pour l'occasion. Par ailleurs, plusieurs personnalités du monde du football (Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlán, Diego Maradona, Carles Puyol et le Russe Nikita Simonyan) seront chargés du tirage au sort, tandis que l'ancien international anglais Gary Lineker et la journaliste sportive russe Maria Komandnaya joueront les chefs d'orchestre.



En attendant le grand jour, la Fédération internationale soigne les préparatifs et a même organisé une simulation de tirage au sort pour présenter ses mécanismes en vidéo. Pour la petite histoire, dans cette répétition, la France était placée dans le groupe H, en compagnie de la Tunisie, de l'Arabie Saoudite et de l'Angleterre.



Chapeaux du tirage de la Coupe du monde



Les trente-deux pays qualifiés seront répartis en quatre chapeaux de huit équipes lors de ce tirage au sort, la hiérarchie étant établie en fonction du classement FIFA en date du 16 octobre dernier. Seule la Russie, en tant que pays hôte, échappe à ce critère et sera placée d'emblée dans le premier chapeau, en compagnie des sept autres meilleurs sélections.



Une élite à laquelle l'équipe de France a le privilège d'appartenir en compagnie du Brésil, de l'Allemagne, du Portugal, de l'Argentine, de la Belgique et de la Pologne. Les grands absents de la compétition seront notamment l'Italie, les Pays-Bas, le Chili ou encore la Côte d'Ivoire. Voici la composition de ces quatre chapeaux de huit équipes :



Chapeau 1 : Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France.

Chapeau 2 : Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie

Chapeau 3 : Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran

Chapeau 4 : Serbie, Nigeria, Australie, Japon, Maroc, Panama, Corée du sud, Arabie saoudite

Calendrier Coupe du monde 2018



Le programme et le calendrier de cette Coupe du monde en Russie ont été établis de la manière suivante : les 32 équipes seront réparties en huit groupes de quatre (A à H) et s'affronteront dans la phase de poules du 14 juin au 28 juin.



Les deux premières équipes de chaque poule seront ensuite qualifiées pour les huitièmes de finale, prévus les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet. Après quelques jours de repos, la compétition reprendra avec les quarts de finale, les 6 et 7 juillet.



Les demi-finales se dérouleront le 10 et le 11 juillet, le match pour la troisième place, le 14 juillet. Enfin, la grande finale aura lieu le dimanche 15 juillet, à Moscou. Le programme précis des matchs sera établi après ce tirage au sort du 1er décembre 2017.











Source: l'Internaute