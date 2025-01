Tirage au sort de la CAN Maroc-2025 : Le Sénégal, logé dans le groupe D La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, ce lundi à Rabat, au tirage au sort des poules de la 35e édition de la CAN Maroc-2025. Vainqueur du trophée en 2022, le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour le tournoi prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Janvier 2025 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|

Logé dans le groupe D, le Sénégal affrontera la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Sur le papier, ce tirage paraît plutôt favorable pour les Lions. Avec la RDC, les champions d’Afrique 2022 figurent parmi les favoris du groupe.



Cette phase de groupes sera également l’occasion, pour les hommes de Pape Thiaw, de retrouver les Léopards congolais, avec qui ils partagent le même groupe des qualifications pour le Mondial-2026. Le Sénégal croisera une fois de plus, le Bénin, adversaire qu’il avait rencontré lors des qualifications pour la CAN-2024 et lors du quart de finale de la CAN-2019. Des confrontations qui avaient tourné à l’avantage des Lions.



Quant au Botswana, qui en est à sa deuxième phase finale de CAN, il est, sur le papier, l’équipe la plus faible du groupe. Toutefois, la qualification, cette année, du club d’Orapa United pour la phase de poules de la Coupe de la CAF, où il a croisé le Jaraaf, témoigne des progrès réalisés par le football botswanais.





Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook