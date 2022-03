Tirage au sort préliminaires Coupe du Sénégal: le Casa Sports remet son titre en jeu, Khandalou vs Police en attarction Le Casa Sports va remettre son titre en jeu avec l'entrée en lice des équipes amateurs à compter des mardi 5 et mercredi 6 avril prochains. Rencontres qui se joueront en période de Ramadan.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 18:31

La ligue de Dakar a procédé au tirage au sort des préliminaires de la coupe du Sénégal. Les matchs sont programmés pour les Mardi 5 et Mercredi 6 Avril prochains en plein mois de Ramadan.



A noter qu’on aura droit à plusieurs chocs de clubs amateurs dans la capitale Dakaroise, mais également en banlieue avec des équipes hyper ambitieuses pour la présente saison du championnat local.



Le derby Khandalou vs Police va sans doute attirer du monde, si l'on sait que les policiers ont marqué l'histoire en remportant ce trophée à plusieurs reprises.



Mr Ndao B