Tiraillements à l’APR Mbacké : Adjoint au maire, le Dg du Sneips tire sur le ministre Gallo Bâ

Cadre de l’Aor, adjoint au maire de Mbacké et Directeur national du Sneips, Lamine Bara Gaye désigne le ministre maire Gallo Bâ comme le seul responsable de la colère des populations contre la mairie. Il a fait savoir qu’en sa qualité d'adjoint au maire de Mbacké et aussi, de responsable politique de la localité, il a eu mal en voyant toute cette foule descendre dans les rues, pour manifester leur désolation suite aux désagréments causés par les services de l'état-civil de la mairie.



Lamine Bara de déclarer : « dès notre victoire sur l'équipe sortante en 2022, j'ai attiré l'attention du maire sur l'urgence de traiter en priorité, la question de l'état-civil. On se rappelle les scandales à répétition qui avaient occasionné les arrestations et emprisonnements de l'officier d'état-civil d'alors. Mais dommage, le maire Gallo Bâ n'a rien fait, pis, il a laissé la situation pourrir. J'ai moi même rendu visite au président du tribunal qui, quoi qu'on puisse dire, a montré de bonnes dispositions pour accompagner la mairie à assainir le fichier, mais le maire n'a donné suite à aucune de ces initiatives et bonnes volontés ».



Le Directeur national du Sneips de poursuivre : « cette situation est d'autant plus intolérable que voilà presque 2 ans, Gallo Bâ dirige la ville, lui qui est inspecteur du travail de profession, DRH d'un ministère pendant des années et ministre de la Fonction publique aujourd'hui, de surcroît, donc il est supposé avoir toutes les qualités requises pour trouver une solution à la question de l'état-civil de sa mairie.



Mais cette question de l'état-civil n'est que la suite de faits qui gangrènent sa gestion depuis qu'il est là. Je prends à témoin mes collègues conseillers municipaux et les populations de Mbacké, puisque je l'ai publiquement interpellé dernièrement, lors de notre réunion du Conseil municipal lors du vote du compte administratif sur toutes ces questions ».



Pas tendre avec son frère de parti, Lamine Bara ajoute : « j'en cite son absentéisme chronique à la mairie, les défaillances notoires des services techniques avec les pannes des camions de ramassages des ordures qui jonchent régulièrement les rues de Mbacké, le déficit de l'éclairage public, qui plonge nombre de quartiers de la ville dans l'obscurité totale avec son lot d'agressions, la problématique de l'eau portée par le mouvement citoyen de Mbacké, sur lequel il n'a jamais pris part.



Le scandale de l'enveloppe financière octroyée par l'entreprise Auchan, qui devait servir à la réfection de salles de classe à l'école Cheikh Ibra Fall et qui n'a jamais été exécutée par la suite, le bras de fer entretenu avec les responsables du mouvement associatif sportif de Mbacké, avec le refus du maire de libérer la subvention annuelle à laquelle à droit le FC baol et d’autres équipes qui évoluent dans le sport et la culture... Et bien d'autres choses qui ternissent sa gestion de maire de Mbacké ».



Le Directeur national du Sneips n’a pas que ça comme récriminations. Il l’accuse d’avoir plongé la mouvance présidentielle dans la léthargie, promettant d’y revenir prochainement.













Tribune