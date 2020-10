Tiraillements au sein de leur confédération: Pour Bakhao Diongue, «Cheikh Diop ne peut plus parler au nom de la CNTS/FC» Le torchon brûle entre Cheikh Diop et Bakhao Diongue dans la gestion de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/ Force du changement (CNTS/FC). D'après le quotidien "24 heures", Bakhao Diongue a demandé à son camarade de ne plus parler au nom de leur centrale syndicale.

« Nous avons demandé le blocage du compte ouvert à la CNTA ou la signature de Cheikh Diop. Nous avons demandé avec notre avocat, ils ont bloqué ce compte, donc aucun sou ne peut entrer dans ce compte. Mais malheureusement, Cheikh Diop fait tout pour régler le problème de ce compte, en attaquant un ministre qui n’y est pour rien », a déclaré Bakhao Diongue.



« Le ministre ne peut pas verser de l’argent dans un compte bloqué. Et pour Cheikh Diop, il sait belle et bien qu’il ne peut ouvrir un compte à la CNTS/FC », a-t-elle ajouté, soulignant que Cheikh Diop ne peut plus parler au nom de la CNTS/FC.



« Il ne peut plus parler au nom de la CNTS/FC. Pourquoi nous avons contesté parce que, le ministre du Travail d’alors avait accepté nos deux candidatures sous un même récépissé. Nous avons comparu au 14 octobre et c’est renvoyé au 28 octobre 2020. Pourquoi il insiste. Il a des problème avec le tribunal. Il n’est plus le secrétaire général de la CNTS/FC », soutient Bakhao Diongue.



